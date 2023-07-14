Чоловік виконував ворожі завдання під виглядом волонтера.

До 10 років за ґратами засуджено диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини.

Як повідомляє СБУ, чоловік займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури області, маючи намір зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

Готуючись до виконання ворожого завдання, злочинець провів розвідку території і планував встановити вибухівки у найбільш "вразливих" місцях обох транспортних шляхів.

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"Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року… Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України і призначив йому 10 років ув’язнення", - розповіли в СБУ.

За даними слідчих, зловмисником виявився колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України.

Тоді він перебував у складі терористичних угруповань "Оплот" і "Хан", а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.

Після повномасштабного вторгнення чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках, а згодом отримав вищезгадане завдання від російської розвідки.

Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

В Офісі генпрокурора уточнили, що ворожі завдання чоловік виконував прикидаючись волонтером.

Його визнано винним у передачі інформації про розміщення ЗСУ представнику спецслужб держави агресора та участі у терористичній організації (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними прокурорів, він у 2014-2015 роках також входив до "П’ятої окремої мотострілкової Донецької бригади імені першого голови "ДНР" О.В. Захарченка Першого Армійського Корпусу Народної міліції "ДНР".

Колаборанти в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Харківщині затримали посадовицю-колаборантку, яка допомагала окупантам у запровадженні "рубльової зони" в регіоні та організовувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Йдеться про екс-чиновницю міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з росіянами одразу після повномасштабного вторгнення. Їй загрожує до 10 років тюрми.

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