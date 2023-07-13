Вона допомагала окупантам запровадити в Харківській області "рубль", а також організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

На Харківщині затримали посадовицю-колаборантку, яка допомагала окупантам у запровадженні "рубльової зони" в регіоні та організовувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Як повідомили у Службі безпеки України, йдеться про екс-чиновницю міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з росіянами одразу після повномасштабного вторгнення.

Під час тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

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За даними спецслужб, на цій "посаді" колаборантка запроваджувала "рубльову зону" в регіоні, а також - організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Після звільнення Куп'янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, однак правоохоронцям вдалося її затримати.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Жінку взяли під варту без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Водночас, у Харківській обласній прокуратурі уточнили, 45-річна жінка добровільна погодилася обійняти посаду "в.о. начальниці управління фінансів тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району" та планувала будувати кар'єру при окупантах.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримали зрадника, який передав секрети заводу на Кіровоградщині

Нещодавно правоохоронці затримали російського агента, який влаштувався на одну з посад до оборонного заводу на Кіровоградщині та передавав секретні документи росіянам.

Зрадника завербували ще до початку повномасштабного вторгнення, коли він тривалий час працював в РФ. Згодом чоловіка перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення.

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