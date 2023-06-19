Німецьке відомство також припустило, що Україна може бути причетною до підриву аміакопроводу у Харківській області на початку червня.

Міністерство оборони Німеччини зробило звіт про українсько-російську війну станом на зараз і дійшло висновку, що українці здатні завдавати проблем ворогу в тилу.

Згідно зі звітом, який є в розпорядженні Bild, українські диверсанти пошкодили залізничне сполучення в Криму та на окупованій частині Запорізької області. На думку німців, це підтверджує те, що Сили оборони України успішно можуть діяти далеко в тилу ворога.

Німецьке відомство також припустило, що Україна може бути причетною до підриву аміакопроводу у Харківській області на початку червня. У Міноборони ФРН проаналізували хід українського контрнаступу і заявили, що Бахмут, вірогідно, не перебуває повністю під контролем РФ, а наступальні дії ЗСУ змусили рашистів оборонятися усіма можливими способами, а саме ракетними атаками.

Контрнаступ ЗСУ - успіхи за два тижні

Як повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, за два тижні українські захисники звільнили вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П'ятихатки.

За її словами, тільки за тиждень втрати Росії на всіх напрямках склали понад 4 600 убитими та пораненими. Також бійці ЗСУ взяли в полон понад 80 росіян.

Крім того, заступник міністра зазначила, що Сили оборони знищили понад 400 одиниць російської техніки і озброєння, серед яких - вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс.