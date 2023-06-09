Тварина "мандрувала" на плавневому острові.

До Одеської області припливла козуля, яка вціліла після підриву Каховської ГЕС.

Про щасливий порятунок красивої тварини повідомили очевидці у соціальних мережах. Люди розповідають, що помітили у Чорному морі косулю на плавневому острові, який, зважаючи на все, знесло потоком води після теракту на Херсонщині.

Жителі Одеської області оприлюднили відео, на якому зображено, як кілька чоловіків намагаються затягнути перелякане парнокопитне на сушу. Берег у цій місцевості досить крутий і зробити це важко. При цьому дика козуля не йде на контакт з людьми, стрибає з острівця в море і відпливає. Потім, заспокоївшись, вона таки вибралася на узбережжя, про що свідчать відбитки копит на землі.

"Побігла до одеського степу. Напевно, із Херсонщини припливла", - констатують очевидці.

Тварини, які добрались до Одещини через підрив греблі Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. У зоні затоплення виявилися заповідні землі, на яких мешкали різні тварини, включаючи червонокнижні. Сьогодні, 9 червня, на Одещині вже врятували дитинча ондатри, якого бурхливим потоком прибуло до місцевого берега. Також люди врятували чиюсь домашню собаку, який приплив на дерев'яних уламках. Перелякана тварина була поранена.