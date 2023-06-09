Звірятко прибуло з Херсонщини.

В Одесі врятували дитинча ондатри, якого винесло в море течією через підрив Каховської ГЕС, який вчинили російські військові в ніч на 6 червня.

Цю історію, яка наразі завершилась, чудово, розповів директор Одесского зоопарку Ігор Біляков.

За його словами, до одеських берегів звірятко прибило з Херсонщини. "Дякуємо добрим людям, що виловили та привезли до нас", - акцентую посадовець.

Він оприлюднив світлину малюка, на якій той у просторій клітці. Ця історія викликала у людей багато позитивних емоцій. Люди дякують співробітникам зоопарку та відчайдушним одеситам, які виловили маленького бідолашку у брудній воді.

"Дякую, що прихистили малюка, він вже як рідний нам всім став", - йдеться у коментарах до повідомлення Білякова.

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Ще історія тварини, яка потрапила в біду через підрив дамби. У передмісті Одеси місцеві жителі врятували собаку, якого течією винесло до узбережжя Чорного моря. Тварина дивом врятувалася на дерев’яному "плоті", подолав по воді понад 100 км з Херсонщини. Песик був дуже наляканий та зазнав поранень через повінь, який утворився після підриву Каховської дамби в ніч на 6 червня.

Всього, констатують в Мінекології, береги Каховського водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування всього живого. Вони перетворяться на солончаки. Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть із цих місцин.

Довідка УНІАН. Одеський зоологічний парк розташований у центрі міста - біля ринку "Привоз". Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

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