Уже багато років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру.

Сьогодні до зали парламенту принесли Вифлеємський вогонь.

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Фото з’явилися на сайті Апостроф.

Світоч у маленькій декоративній коробці депутати поставили поруч з собою. Дехто з парламентарів «Голосу» не втримався і зробив з вогнем кілька світлин.

Водночас на вході до Ради журналісти помітили прибиті копійки. Так звану інсталяцію депутати зробили напередодні ухвалення держбюджету на 2021 рік.

Уже багато років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру. Цей рік, звісно, не став винятком, попри перешкоди, які створила пандемія.

Цьогоріч пластуни не поїхали на офіційну церемонію передачі вогню в Австрію, як це зазвичай відбувалося. В Зальцбурзі відбулась традиційна скаутська подія, присвячена Вифлеємському вогню миру, до якої змогла долучитись обмежена кількість австрійських місцевих скаутів, проте вона буде доступна усім онлайн.

14 грудня львівські пластуни урочисто перейняли Вифлеємський вогонь від своїх друзів скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході Рава-Руська-Гребенне, дотримуючись усіх карантинних обмежень.

Як святкують Новий рік 2021 у Києві

Святкові локації на Софіївській площі облаштують у стилі чарівного лісу. Через коронавірусні обмеження не буде фуд-кортів, концертів та анімаційних програм. Однак у столиці можна буде подивитися творчі інсталяції, сфотографуватися у фотозоні, придбати сувеніри, напої та закуски.

У Києві буде створено новий новорічний маршрут довжиною 8 кілометрів від Арки Дружби народів до Контрактової площі. Частину будиночків з напоями розмістять на Володимирській гірці. Новорічного ярмарку цього року не буде.

Святкування Нового року 2021 в Києві традиційно розпочнеться ввечері 31 грудня і закінчиться далеко за північ 1 січня. Центральні вулиці міста будуть прикрашені святковою ілюмінацією. У період новорічних свят буде перекрита для транспорту частина центральних київських вулиць і площ, на яких проходитимуть святкові заходи.

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Автор: УНІАН