Новорічні заходи в 2020-2021 будуть проводитися з коронавірусними обмеженнями.

До Нового року залишилося трохи більше двох тижнів. У столиці вже поставили головну ялинку країни і оголосили тему новорічного свята - "Казковий ліс". Цього року новорічні заходи пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.

Коли запалять ялинку на Софіївській площі

Запалять головну ялинку, як завжди, на День Святого Миколая, в суботу 19 грудня. Гірлянда буде у двох кольорах: холодному білому і зеленому. Цього року використовували штучну ялинку і нарядили її в тематиці "Казкового лісу" - шишками, жолудями, білочками і грибами.

Як святкують Новий рік у Києві

Святкові локації на Софіївській площі облаштують у стилі чарівного лісу. Через коронавірусні обмеження не буде фуд-кортів, концертів та анімаційних програм. Однак у столиці можна буде подивитися творчі інсталяції, сфотографуватися у фотозоні, придбати сувеніри, напої та закуски.

Святкові локації в Києві

У Києві буде створено новий новорічний маршрут довжиною 8 кілометрів від Арки Дружби народів до Контрактової площі. Частину будиночків з напоями розмістять на Володимирській гірці. Новорічного ярмарку цього року не буде.

Третя локація буде розташована на Контрактовій площі. Там 18-метрову новорічну красуню оформлять у стилі "Петриківський розпис". На Контрактовій площі буде гірка з хорошим катком і ялинкою. Там продаватимуть сувеніри, солодощі та напої.

Святкування Нового року 2021 в Києві традиційно розпочнеться ввечері 31 грудня і закінчиться далеко за північ 1 січня. Центральні вулиці міста будуть прикрашені святковою ілюмінацією. У період новорічних свят буде перекрита для транспорту частина центральних київських вулиць і площ, на яких проходитимуть святкові заходи.

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Автор: Катерина Пулатова