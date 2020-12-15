Вогонь до Львова традиційно привезли пластуни.

У понеділок, 14 грудня, до Львова привезли Вифлеємський вогонь миру.

Представники львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт" перейняли Вифлеємський вогонь від своїх друзів скаутів-харцерів на українсько-польському переході Рава-Руська-Гребенне.

Вранці 15 грудня вогонь принесли до Львівської міської ради, передає прес-служба ЛМР.

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"Без пластунів нема Різдва, ви є передвісники Різдва. Дякую вам за цю традицію, за її збереження, що кожного року, не зважаючи на обставини, ви є з нами. Цей рік є особливий, і я також по-особливому до вас сьогодні звертаюсь. Але це ще раз підтверджує, що цей вогонь нам дуже потрібен, щоб дати більше добра, радості та любові", — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Уже багато років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру. Цей рік, звісно, не став винятком, попри перешкоди, які створила пандемія.

«Сьогодні ми розпочинаємо дуже важливу місію: пластуни по всій Україні, в кожному місті дбають про те, щоб Вифлеємський вогонь миру нагадав про любов і добро в кожній українській домівці. Вчора ми перейняли його в польських скаутів на кордоні і сьогодні вперше ділимося ним із громадою Львова. Від сьогодні і до Різдва ми будемо нести цей вогонь в кожну школу, церкву, лікарню, військову частину. Ми хочемо надати про те, наскільки важливо робити добро, наскільки це просто і приємно, а свічка із Вифлеємським вогнем це дуже гарно символізує», — розповіла Анастасія Слюсаренко, керівниця осередку Пласту у Львові.

Цьогоріч пластуни не поїхали на офіційну церемонію передачі вогню в Австрію, як це зазвичай відбувалося. В Зальцбурзі відбулась традиційна скаутська подія, присвячена Вифлеємському вогню миру, до якої змогла долучитись обмежена кількість австрійських місцевих скаутів, проте вона буде доступна усім онлайн.

Вчора, 14 грудня, львівські пластуни урочисто перейняли Вифлеємський вогонь від своїх друзів скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході Рава-Руська-Гребенне, дотримуючись усіх карантинних обмежень.

Вже сьогодні зранку вогонь миру продовжив свій шлях: спершу потрапив до міської ради Львова, а згодом завдяки пластунам він випромінюватиме тепло у всіх школах, лікарнях, церквах, військових частинах, державних установах і дитячих притулках.

Нагадаємо, у центрі Львові вже встановили головну новорічну ялинку міста.

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Автор: Вікторія Гордієнко