У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань посилення правового захисту військовослужбовців (№10014).
Згідно з карткою законопроекту, його ініціатором є народний депутат Федір Веніславський.
Зазначається, що метою і завданням прийняття цього законопроекту є посилення правового захисту військовослужбовців шляхом встановлення юридичної відповідальності громадян за прояв таких негативних явищ, як злісна непокора, образа, образливе чіпляння у стосунках з військовослужбовцями Збройних сил України та інших військових формувань, перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод, а також запобігання таким негативним явищам у суспільстві.
Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею, яка передбачає накладення певного розміру штрафу або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням частини заробітку, або суспільно-корисні роботи, або адміністративний арешт за публічно виявлену по відношенню до військовослужбовців образу, за образливе чіпляння до них чи перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод.
Згідно з документом, карати пропонують: штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн - УНІАН) або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або суспільно-корисні роботи на строк від 240 до 360 днів, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Відповідальність за образу силовиків в Україні
Як відомо, до широкомасштабного вторгення Росії, у 2021 р., в Україні ініціювали запровадити адміністративну відповідальність за образу поліцейських.
У травні минулого року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів (№5050-1). За ухвалення відповідного рішення проголосував 321 народний депутат.
Серед іншого, законопроектом пропонувалось встановити відповідальність за образу поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Визначалось, що зокрема публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону, військовослужбовця у зв'язку з їхньою участю в охороні громадського порядку – тягне за собою накладання штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.