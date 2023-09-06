Законодавчо посилено соцзахисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Верховна Рада України сьогодні, 6 вересня, ухвалила законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомляється у Telegram-каналі політичної партії "Слуга Народу" з посиланням на голову Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільницю партії "СН" Олену Шуляк.

"Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно", - прокоментувала вона.

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Як зазначається, проект закону включає:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

"Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам", - резюмувала Шуляк.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, законопроект №9638 проголосований в цілому і підтриманий 283 голосами.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Верховна Рада України 335 голосами ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб" (№9638).

Раніше голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що незабаром парламентом планується розглянути законопроект, який, серед іншого, передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які стають до роботи після звільнення з військової служби.

Також розглянути в парламенті планується законопроекти, спрямовані на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, а також окремого статусу захисника і захисниці України.

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