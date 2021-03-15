Відповідний законопроект вже розробляється профільним комітетом парламенту.

Народні депутати хочуть запровадити адміністративну відповідальність за образу поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету із правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник.

"Мною та іншими депутатами було зареєстровано законопроект №5050-1 від 24 лютого. Це проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні порушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів", - зазначив він.

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За словами Медяника, метою законопроекту є запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, прикордонників при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Разом з тим, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо наслідування цим законопроектом російської правової практики, коли за словесну образу поліцейського передбачена відповідальність, Медяник сказав: "Я думаю, що не дуже добре порівнювати диктаторську Росію і демократичну Україну".

"Цей законопроект для того, щоб не було образ працівників правоохоронних органів. Бо є багато відео, де до прикордонників, поліцейських, працівників ДБР, прокуратури, СБУ ставляться негідно. До того ж, вже існує окрема стаття щодо образи суддів і працівників суду. Тому цей законопроект після його прийняття ставить всіх в рівні умови", - додав депутат.

Водночас, Медяник не відповів на запитання, в чому полягає рівність, коли за образу громадянином поліцейського передбачається відповідальність, а навпаки – ні.

"Я хочу сказати, що усі рівні перед законом. І коли працівники правоохоронних органів його порушують, то проти них теж є карні справи, і вони теж відповідають", - сказав депутат.

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Штрафи за образу поліцейських: що відомо

Законопроект №5050-1 був зареєстрований 24 лютого. За публічну образу вищеперелічених осіб документом пропонується штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

8 лютого схожий законопроект №5050 зареєстрував депутат від фракції партії "Слуга народу" Володимир Крейденко. Зокрема, він пропонує розширити Кодекс України про адміністративні правопорушення поняттям "образа честі та гідності працівника Національної поліції України, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця", що передбачає умисні публічні дії, які ображають честь та гідність, виражені в непристойній формі, або осквернення однострою.

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Автор: Дмитро Хилюк