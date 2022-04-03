Фахівці вважають, що ведмідь міг бути на розвідці після пробудження від сплячки, або міг випадково пройти через це місце.

У таборі для транзитних біженеців з України біля словацького міста Ліптовський Мікулаш військові, що забезпечують порядок, знайшли сліди бурого ведмедя.

На місце візиту тварини викликали фахівців, які встановили фотопастки, повідомляє видання Novinky.

За словами зоолога Майкла Харінга, ведмідь міг бути на розвідці після пробудження від сплячки, або міг випадково пройти через це місце. Команда продовжить моніторинг території.

Фахівці вважають, що табір на 400 місць привабливий для ведмедів завдяки великій кількості їжі і запаху сміття. Вся територія колишнього військового містечка, яке тепер використовується як табір для біженців, має 80 га в гірській місцевості.

"Вже під час будівництва табору для біженців ми вжили організаційних та технічних заходів, щоб не допустити на цю територію звірів", - запевнив місцевих журналістів спікер Збройних сил Словаччини Марк Земаїч.

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