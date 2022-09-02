За останній час фіксується певне збільшення пасажирського і транспортного потоку на кордоні.

В Україну почали повертатися біженці, які виїхали через війну. Їх більше ніж тих, хто перетинає кордон для виїзду з країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав під час онлайн-брифінгу.

"За останній час ми фіксуємо певне збільшення пасажиротранспортного потоку. Якщо кілька тижнів тому кордон перетинало в середньому за добу близько 90-95 тис. осіб в обох напрямках і 21 тис. транспортних засобів, то протягом останнього часу пасажиропотік перевищує понад 100 тис. осіб за добу в обох напрямках і десь близько 23 тис. автівок", - сказав Демченко.

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При цьому, речник сказав, що пасажиропотік є досить динамічним.

"Відбуваються рухи як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Переважно перед вихідними ми фіксуємо, що певна кількість громадян більше все ж таки виїжджає за межі України. Проте, різниця з в'їздом досить незначна і вона коливається десь на рівні від 2-3 тис. осіб. Водночас все-таки залишається більшим рух на в'їзд в Україну. В інші дні, окрім як перед вихідними, більше людей слідує на в'їзд в Україну і різниця з виїздом досить суттєва і може досягати 7,5 і 10 тис. осіб за добу", - сказав Демченко.

Також він сказав, що категорії людей, які перетинають кордон, досить різні - жінки, діти, люди похилого віку і чоловіки, яким дозволено перетинати кордон на виїзд.

Окремо він сказав, що жодних змін у правилах перетину кордону немає.

"Жодних змін з 1 вересня у перетині кордону не відбулося. Усі анонсовані зміни, які мали відбутися - зазначу, що рішення уряду не опубліковане і воно не набуло чинності. Тому, за останній час змін в правилах перетину державного кордону немає. Це власне щодо окремих категорій громадян, зокрема чоловіків віком 18-60 років, які мають право перетнути кордон України на виїзд", - сказав Демченко.

Він додав, що прикордонники діють виключно у межах законодавства, яке регламентує перетин держкордону.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейський Союз виїхали 7,5 мільйона українських біженців. У Єврокомісії запевнили, що продовжать допомагати Україні.

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