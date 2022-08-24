Кількість українських біженців у Європі перевищила 7 мільйонів осіб

З початку повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейський Союз виїхали 7,5 мільйона українських біженців. У Єврокомісії запевнили, що продовжать допомагати Україні.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті "Кримська платформа".

Вона нагадала, що анексувавши Крим в 2014 році Росія грубо порушила територіальну цілісність України і міжнародне право.

"Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму та міста Севастополь з боку Російської Федерації. Ми надзвичайно стурбовані порушенням прав людини в Криму, тортурами, а також переслідуваннями кримських татар і ув'язненням журналістів", – заявила фон дер Ляєн.

При цьому вона вказала, що санкції проти РФ "підривають російську військову машину і економіку".

"Наша солідарність дозволила експортувати понад 10 мільйонів зерна з України. Європейський союз допомагатиме Україні стільки, скільки необхідно. Путін хотів позбавити Україну незалежності, але сталося по-іншому. Наші зобов'язання перед вільною і демократичною Україною не були ще ніколи такими міцними", - підсумувала дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, Управління Верховного комісара у справах біженців ООН повідомило, що війна Росії проти України викликала найбільший з моменту закінчення Другої світової війни рух біженців. Майже третина з 44-мільйонного населення України була змушена покинути свої будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: