Після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну українці перетнули державний кордон понад 10 мільйонів разів. Однак ця статистика не дорівнює кількості біженців.
Відповідною інформацією поділилося Агентство організації Об'єднаних Націй у справах біженців.
Згідно зі свіжими даними, з моменту початку повномасштабної війни було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону України з іншими країнами. У це число, найімовірніше, не входить примусова депортація громадян на територію Росії або Білорусі.
Нагадаємо, в середині червня Інститут демографії та соціальних досліджень поділився статистикою щодо біженців. Згідно з цими даними, з першого дня повномасштабного вторгнення і до 10 червня Україну покинули 4,8 млн осіб. За аналогічний період в країну повернулися 2 млн громадян. При цьому в ООН стверджують, що кількість українських біженців досягла 6,5 млн.
У середині липня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало опитування серед громадян нашої країни, які перебувають за кордоном. Результати показали, що дві третини респондентів поки не планують повертатися в Україну.
Війна Російської Федерації проти України
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