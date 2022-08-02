Ця статистика не дорівнює числу біженців.

Після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну українці перетнули державний кордон понад 10 мільйонів разів. Однак ця статистика не дорівнює кількості біженців.

Відповідною інформацією поділилося Агентство організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Згідно зі свіжими даними, з моменту початку повномасштабної війни було зафіксовано 10 107 957 перетинів кордону України з іншими країнами. У це число, найімовірніше, не входить примусова депортація громадян на територію Росії або Білорусі.

Нагадаємо, в середині червня Інститут демографії та соціальних досліджень поділився статистикою щодо біженців. Згідно з цими даними, з першого дня повномасштабного вторгнення і до 10 червня Україну покинули 4,8 млн осіб. За аналогічний період в країну повернулися 2 млн громадян. При цьому в ООН стверджують, що кількість українських біженців досягла 6,5 млн.

У середині липня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало опитування серед громадян нашої країни, які перебувають за кордоном. Результати показали, що дві третини респондентів поки не планують повертатися в Україну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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