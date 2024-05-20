Дмитро Лазуткін також анонсував створення електронного документа для всіх військовозобов'язаних.

Якщо військовозобов'язаним українцям не вдалося оновити свої дані у додатку "Резерв+", вони мають звернутися до сервісного центру застосунку, пояснив в ефірі телемарафону Дмитро Лазуткін – речник Міноборони України.

"Давайте не забувати, що перевантаження мало місце і треба визнавати цей факт. Багато хто вирішив спробувати щось нове, зокрема й багато діючих військовослужбовців захотіли дізнатися, як воно працює. У нас навіть є відгуки від сержантів чи офіцерів, які відображаються як у "Розшуку", або просто не можуть оновити дані. Але це технічні моменти, які можна вирішити – треба звернутися до свого ТЦК чи ЦНАПу. Потрібно розуміти, що в ТЦК та ЦНАП вносилися дані з паперових карток, де було все внесено від руки та людський фактор тут присутній", – сказав Лазуткін.

Він також додав, що не варто хвилюватися, якщо після оновлення даних у вас з'являється інший статус – це питання можна вирішити.

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"Коли людина оновлює свої дані, то туди підтягується інформація з реєстру "Оберіг". І відповідно, там можуть бути застарілі чи помилкові дані. Для цього і треба звернутися до ТЦК, СП чи сервісний центр. І це буде вирішуватися", – пояснив Лазуткін.

За словами речника Міноборони, наразі міністерство працює над тим, щоб запровадити електронний документ військовозобов'язаного.

"Зважаючи на те, що військово-облікові документи треба носити всім військовозобов'язаним з 18 травня, оновити дані мають всі протягом 60 днів. Відповідно, за цей час з'явиться електронний документ у "Резерв+", який можна буде показати працівникам поліції, ТЦК, СП чи прикордонникам", – зазначив Лазуткін.

Він також прокоментував запуск Міністерством оборони електронної черги, яка має розвантажити ТЦК та СП.

"Електронна черга – це пілотний проект цього вікенду, який запустило Міноборони, аби впорядкувати процес, відгукуючись на попередні скарги людей, які не могли тривалий час потрапити до ТЦК. Зараз він буде масштабуватися, цими вихідними було 19 таких ТЦК, де працювала електронна черга. Водночас з появою можливості оновлення своїх даних у "Резерв+" та у ЦНАПі вже можна говорити, що ТЦК розвантажилися і людей там поменшало", – сказав Лазуткін.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше Дмитро Лазуткін повідомив, що вже близько 260 тисяч українських громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Він також додав, що через застосунок у 80 разів більше людей оновили дані, аніж це було зроблено через ЦНАПи.

Крім того, напередодні Міноборони дало роз'яснення – що змінилося для військовозобов'язаних з 18 травня, відколи набрав чинності оновлений закон про мобілізацію.

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