У застосунку "Резерв+" оновили свої дані у 80 разів більше громадян, аніж у ЦНАПах.

Вже близько 260 тисяч українських громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+".

"Якщо говорити про застосунок "Резерв+", про новий сервіс, який запустився 18 травня і фактично одразу викликав великий ажіотаж, то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані по суті", - речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав в ефірі телеканалу "Київ24.News".

Зокрема, речник підкреслив, що через застосунок "Резерв+" у 80 разів більше людей оновили дані, аніж це було зроблено через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Водночас, наразі немає остаточної статистики щодо Територіальних центрів комплектування, бо процес постійно триває і громадяни оновлюють дані.

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Мобілізація в Україні - оновлення даних

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня, з набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію, в Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних. Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Адвокат Олег Леонтьєв зауважує, що додаток "Резерв+" не може замінити Електронний кабінет військовозобов’язаного.

"В законі зазначено, що має бути створений Електронний кабінет військовозобов’язаного. Я з нетерпінням чекав на створення цього кабінету, але його так і не дочекався. Натомість нам тільки зробили додаток на мобільний телефон. Додаток - це не є ні в розумінні закону "електронний кабінет" і в фактологічному розумінні "електронний кабінет". Додаток не може замінити електронний кабінет", - зазначив Леонтьєв.

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