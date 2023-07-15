Близька подруга доньки президента поділилася теплими спогадами про дружбу із нею.

Сьогодні, 15 липня, донька президента України Володимира Зеленського відзначає свій день народження. Дівчині виповнилося 19 років. Сама Олександра не спілкується з журналістами та не веде публчічних сторінок у соцмережах, втім її давня подруга розповіла, як змінилося її життя.

Донька Олени Кравець, Марія, провела багато часу разом з старшою спадкоємицею Зеленського. Разом вони гралися та навчалися.

"У нас була така компанія дітей "Кварталу". Ми якось всі були законекчені один з одним, тому що наші батьки завжди разом. І ми були завжди разом. Я іноді це просто згадую, як такий час легкості, безтурботності, все було дуже класно, з теплом це все згадую", - розповіла Марія для нового випуску проекту "Сніданок. Вихідний".

Вони навчалися в одній школі. Тому Марія пам'ятає, якою була донька Зеленського у дитинстві.

"Усі хотіли з нею грати, дружити і це якось відчувалося. Завжди в її сторону була перевага, в гарному сенсі. З нею завжди було цікаво", - додала донька Кравець.

До повномасштабної війни РФ проти України Олександра вела соцмережі. Журналісти знаходили її акаунти у TikTok та Instagram. Також фото дівчини можна було знайти на сайті школи, де вона навчалася. Нині ж вона не розповідає про себе у мережі.

"Мені навіть складно уявити, наскільки все змінилося у них, всередині сім'ї", - визнала донька Кравець.

За словами Марії, розлука з татом точно далася Олександрі непросто. Донька Кравець пригадує, що дівчина завжди дуже любила свого батька.

"Вона була більш татовою донечкою. Вона дуже-дуже сильно любить своїх батьків. Але я пам'ятаю, що між Володимиром і нею завжди був якийсь такий зв'язок. І я думаю, що все, що зараз відбувається, для неї це дуже складно, як і для нас всіх. Але це усе ж її батько", - розповіла Марія.

Донька Кравець також розповіла, що Олександра у дитинстві була світлою дівчинкою. Нині вона із нею не спілкується. Втім, Марія хотіла б дізнатися, як нині живе донька Зеленського.

"Я зараз взагалі не знаю жодної її сторінки у соціальних мережах, нічого не знаю. Та й не дуже хочу якось так прям лізти, але все одно було б цікаво, як зараз складається її життя. Вона дуже світла, дуже класна дівчинка", - додала донька Кравець.

Нині ж Марія сподівається, що вже скоро зможе побачити доньку Зеленського. Вона хоче, аби їхні родини зібралися та проводили свята разом, як це було у минулому. Також донька Кравець розповіла, чого бажає Олександрі:

"Миру нам усім, миру твоєї сім'ї. Хочеться, щоб ти кайфувала від свого життя і щоб настав мир для нас усіх. І все точно вийде, нічого не бійся, все вийде".

Що відомо про доньку Зеленського

Донька президента України вже закінчила школу. Вона на другому курсі вищого навчального закладу. Мати Олександри, перша леді України Олена Зеленська, розповідала, на кого навчається її донька.

Дівчина обрала юридичну спеціальність. За словами Зеленської, навчатися їй подобається.

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