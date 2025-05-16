У відомстві наголосили, що хочуть змінити підходи до оплати праці вчителів з метою збільшення суми заробітної оплати.

Із 1 вересня цього року доплата вчителям становитиме 2000 гривень. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він нагадав, що станом на сьогодні є доплата до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень.

"З 1 вересня це буде 2000 грн. Міністерство освіти свідоме того, що еліту має виховувати еліта, тому ми робимо все можливе для того, щоб змінити підходи до оплати праці вчителів з метою збільшення суми нарахованої та виплаченої вчителям заробітної оплати", - наголосив Вітренко.

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Доплати вчителям: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, з 1 січня 2025 року було встановлено доплату для усіх вчителів загальної середньої освіти - незалежно від стажу та місця роботи. При цьому рішення уряду не поширювалося на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що заробітні плати для категорій, як педагог дошкільної освіти, педагог позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти і коледжів, органи місцевого самоврядування здебільшого виплачують.

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