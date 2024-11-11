У відомстві кажуть: працюють над тим, щоб надбавку одержували всі категорії освітян.

Обіцяну Кабміном щомісячну надбавку до заробітної плати зможуть отримати не всі українські вчителі. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, доплата встановлюється з 1 січня 2025 року для усіх вчителів загальної середньої освіти - незалежно від стажу та місця роботи. При цьому рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

Водночас, як сказав Лісовий, відомство вже працює над тим, щоб надбавку одержували всі категорії освітян.

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"Заробітні плати для категорій: педагогів дошкільної освіти, педагогів позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти і коледжів здебільшого органи місцевого самоврядування виплачують. Нам просто потрібно розробити певні механізми, які дозволять тим громадам, які мають можливості платити більше, дійсно платити більше", - пояснив міністр.

Щомісячна доплата вчителям

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабмін запровадив щомісячну "вчительську доплату" у розмірі 1 тис. гривень з січня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення є частиною підтримки урядом педагогів.

Крім того, він повідомив, що з 1 вересня 2025 року цю виплату буде збільшено до 2 тис. гривень.

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