Сьогодні в області стався справжній апокаліпсис через підвищення рівня води в річках України.

Під час ліквідації наслідків масштабного підтоплення, яке в суботу, 15 квітня, "накрило" Чернігівську область, вдалося врятувати малого пса.

Про це повідомили рятувальники ДСНС, які працювали на місці події в одному з населених пунктів. Вони показали собаку та зазначили, що вже дали йому кличку "Дружок".

"Знайомтесь, це Дружок. Сьогодні його врятували від великої води наші чернігівські надзвичайники", - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС нагадали, що працюють 24/7 й завжди готові прийти українцям на допомогу.

Сьогодні частину областей України підтопило

Нагадаємо, що в Україні розпочалося підтоплення через інтенсивні опади та підвищення рівнів води у річках. Станом на 16:00 в ДСНС зазначили, що біда прийшла до населених пунктів Волинської, Рівенської, Черкаської, Чернігівської та Київської областей.

Повідомлялося, що підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Також в Чернігівській та Київській областях порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами.

Напередодні глава Чернігівської ОВА зазначив, що найкритичніша ситуація з підвищенням рівня води спостерігається у гирлі Дніпра.

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