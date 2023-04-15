Під час ліквідації наслідків масштабного підтоплення, яке в суботу, 15 квітня, "накрило" Чернігівську область, вдалося врятувати малого пса.
Про це повідомили рятувальники ДСНС, які працювали на місці події в одному з населених пунктів. Вони показали собаку та зазначили, що вже дали йому кличку "Дружок".
"Знайомтесь, це Дружок. Сьогодні його врятували від великої води наші чернігівські надзвичайники", - йдеться в повідомленні.
Також в ДСНС нагадали, що працюють 24/7 й завжди готові прийти українцям на допомогу.
Сьогодні частину областей України підтопило
Нагадаємо, що в Україні розпочалося підтоплення через інтенсивні опади та підвищення рівнів води у річках. Станом на 16:00 в ДСНС зазначили, що біда прийшла до населених пунктів Волинської, Рівенської, Черкаської, Чернігівської та Київської областей.
Повідомлялося, що підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Також в Чернігівській та Київській областях порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами.
Напередодні глава Чернігівської ОВА зазначив, що найкритичніша ситуація з підвищенням рівня води спостерігається у гирлі Дніпра.