Цього року 19 волинських школярів склали ЗНО на 200 балів.

Двійнята з Луцька – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату – Олена та Андрій Костюки разом набрали 600 балів за три предмети на ЗНО.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. Вона поділилася, що перед складанням тестів три дні поспіль вчила і повторювала матеріал, і це "структурувалося у голові".

На 197 балів Олена написала англійську та українську мову і літературу. За її словами, математику й англійську складати їй було неважко, а ось на українську доводилось витрачати додатковий час протягом останнього навчального року.

Брат Олени теж отримав 200 балів – але з географії. До цього предмету готувався сам. Високі бали має і з інших дисциплін: англійську написав на 197, а математику – на 198. Географію, каже Андрій, вивчив ще в 9 і 10 класах, коли готувався до тематичних олімпіад й турнірів.

"Андрія дуже вітала. Він на це заслуговує. Бо, коли бачиш, як людина сидить і вчить, як вона розуміє цей предмет й отримує 200 балів, – я була дуже щаслива", – поділилася Олена.

Ба більше, високі бали з ЗНО отримав весь клас ліцею, де математику викладали 9 годин на тиждень. Вчителька предмету підтвердила успішний показник, зазначивши, що середній бал у класі – 189, 57.

Поза навчанням двійнята захоплюються малюванням й спортом. Андрій додав, що вже побував у шести країнах завдяки любові до географії.

Обидва планують навчатися разом в одному з вишів у Києві. Андрій обрав юридичний факультет, а Олена планує стати психологом.

Цього року 19 волинських школярів склали ЗНО на 200 балів, що є рекордом протягом останніх років. За результатами основної сесії ЗНО цьогоріч в Україні понад 500 абітурієнтів отримали максимальні бали тестування.

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Автор: Яна Ставська