До тестування через ознаки ГРВІ не допущено 47 дітей.

За результатами основної сесії ЗНО цьогоріч в Україні понад 500 абітурієнтів отримали максимальні бали тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«В цьому році 528 осіб отримали 200-бальні результати. Один – це три результати 200-бальні, 27 – це два результати і 500 – це по одному. Окремо цього року рахували тих, хто складав українську мову – там ще 22 вступники, які мають по одному 200-бальному результату. Всього в цілому 200-бальників у нас 550. У порівняні з 2020 роком таких вступників було 447», - сказав Шкарлет. Водночас він зауважив, що наразі триває розгляд апеляційних скарг, тому це попередні дані.

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Він нагадав, що основна сесія ЗНО-2021 тривала з 21 травня по 15 червня. Тестування проводилось з 13 навчальних предметів. Цьогоріч зареєстровані учасники вибрали 1 млн 533 тис. 676 тестувань. Обов’язковими предметами були українська мова та література – на тестування зареєструвався 250 тис. 681 учасник, історія України – 298 тис. 972 і математика – 291 тис. 789.

Своєю чергою виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко зазначив, що кількість абітурієнтів, яка зареєструвалась на проходження ЗНО, цього року була чи не найбільшою за всі роки проведення тестування в Україні.

«Аби впоратися з такою масою учасників тестування під час основної сесії Українським центром було створено 6 750 пунктів тестування, які працювали як на базі закладів загальної середньої освіти, так і на базі закладів професійної, професійно-технічної вищої освіти. 104 тис. 778 аудиторій було використано в пунктах тестування, аби всі учасники мали можливість пройти ЗНО та взяти участь у конкурсному випробуванні до омріяного університету», - зазначив Бойко.

За його словами, до проведення ЗНО було залучено загалом близько 100 тис. наукових, науково-педагогічних працівників, понад 97 тис. учасників – це інструктори-педагоги, відповідальні за пункти тестування.

«Всі ці 97 тис. педагогічних працівників отримали право позачергового проходження вакцинації. Майже 30 тис. науково-педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО, пройшли вакцинацію. Ми вважаємо, що це показник доволі хороший. Ці вчителі, викладачі закладів вищої освіти, які з 1 вересня повернуться до лекційних аудиторій, до класів, і у такий спосіб через ЗНО система освіти додатково отримає ще більш безпечніші умови для наших вихованців», - підкреслив Бойко.

За його інформацією, на забезпечення безпечного проведення ЗНО було виділено державою 20 млн грн (на дезинфікуючі засоби, засоби захисту).

«За весь період проходження основної сесії ЗНО лише 47 учасників не були допущені до пунктів проведення ЗНО через те, що у них було виявлено ознаки ГРВІ. Найбільше їх було під час тестування української мови і літератури – 12 осіб», - повідомив Бойко.

Він додав, що ці діти отримали право брати участь у додатковій сесії тестування, і всі вони так чи інакше матимуть можливість вступати до закладу вищої освіти.

За даними Бойка, з-поміж 1,5 млн тестувань, які мали провести Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, відбулось 1 млн 93 тис. 9402 тестування. Середня явка на тестування становила 71%.

Він повідомив, що найвищий відсоток тих, хто подолав поріг проходження (склав/не склав тест), зафіксований серед учасників тестувань з української мови та літератури, географії, біології та хімії – понад 90%, найнижчий – з математики: не склав кожен третій учасник тестування.

Бойко зазначив, що наразі триває процес розгляду апеляційних скарг.

Він додав, що додаткова сесія ЗНО розпочалась сьогодні тестуванням з хімії, а завершиться 14 липня тестуванням з географії. До 23 липня всі результати додаткової сесії будуть на інформаційних сторінках учасників.

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Автор: Інна Андаліцька