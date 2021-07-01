Сьогодні розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.
Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки.
Як зазначається, для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою vstup.edbo.gov.ua.
Перед початком реєстрації слід обов’язково ознайомитися з матеріалами на сторінці сайту «Інформація для вступника».
У МОН пояснили, що далі для успішної реєстрації необхідно заповнити у формі всі поля достовірними даними. Для реєстрації потрібно вказати електронну пошту, яка дозволена в Україні, та ретельно перевірити правильність її написання.
Після реєстрації на цю адресу надійде лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде логіном для входу до електронного кабінету надалі.
Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до електронного кабінету вступника.
Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно, куди необхідно внести таку інформацію:
- контактний телефон;
- кольорову фотокартку вступника (3х4 см).
Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб; додаток до документа про освіту; довідку для нарахування сільського коефіцієнта.
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