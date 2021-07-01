Для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Сьогодні розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки.

Як зазначається, для реєстрації кабінету вступника потрібно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою vstup.edbo.gov.ua.

Перед початком реєстрації слід обов’язково ознайомитися з матеріалами на сторінці сайту «Інформація для вступника».

У МОН пояснили, що далі для успішної реєстрації необхідно заповнити у формі всі поля достовірними даними. Для реєстрації потрібно вказати електронну пошту, яка дозволена в Україні, та ретельно перевірити правильність її написання.

Після реєстрації на цю адресу надійде лист для активації доступу до системи. Вказана адреса буде логіном для входу до електронного кабінету надалі.

Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до електронного кабінету вступника.

Після успішного входу до електронного кабінету вступника відкриється вікно, куди необхідно внести таку інформацію:

контактний телефон;

кольорову фотокартку вступника (3х4 см).

Файл завантажується у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб; додаток до документа про освіту; довідку для нарахування сільського коефіцієнта.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко