Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді Геннадія Германа. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. В повідомленні прізвище не названо.

Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна. В прокуратурі зазначають, що в суді було доведено, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області.

Як повідомляє Суспільне, після оголошення вироку Геннадія Германа закидали сирими яйцями. А батьки військових, які загинули під час ракетного удару по казармах у Миколаєві прийшли на суд з портретами загиблих синів.

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Сказано, що засідання суду відвідували батьки загиблих бійців у казармах в Миколаєві у березні минулого року. Люди пов'язують смерть своїх рідних з імовірною держзрадою експрокурора.

За даними Служби безпеки України колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ, використовуючи посередника, щоб "відвести сліди від себе".

Він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області; загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання; результати обстрілів Миколаєва; добові паролі на блокпости на території області.

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

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