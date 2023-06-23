Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського "крота" у лавах Збройних Сил України, зловмисник збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Як повідомив прес-центр СБУ, також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, зазначається, що за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів "MaxxPro".

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"Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України. Встановлено, що на початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався "в темну" використовувати своїх знайомих. Для комунікації з ФСБ використовував месенджер "Телеграм", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ викриває зрадників та російських агентів

Як повідомляв УНІАН, на в‘їзді до Києва спинили паломницю Лаври, яка мала чималу суму готівки. Серед іноземних купюр було чимало російських рублів. Уродженка Дніпропетровщини 1984 року народження повідомила, що це нібито пожертви громадян. Також в телефоні жінки виявили матеріали проросійського характеру.

СБУ також викрила в Києві ІТ-компанію, яка намагалася передати представникам терористичної організації "ДНР" інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.