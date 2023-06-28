Коригувальником виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства, який працював на російські спецслужби.

Контррозвідка Служби безпеки України "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб Російської Федерації. Підозрюваний скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня, де загинули 10 осіб, в в тому числі сестри-школярки.

"Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів", –повідомив голова СБУ Василь Малюк, йдеться у повідомленні Служби у соціальній мережі Facebook.

Службою безпеки встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зокрема, 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

При цьому, для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Своєю чергою, російські загарбники, отримавши цю інформацію, здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

Водночас, за даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення "активували" та визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

Ракетний удар Росії по Краматорську 27 червня 2023 року - головні новини

У вівторок, 27 червня, російські загарбники завдали два ракетні удари з по центру Краматорська і по селищу біля міста. Спочатку повідомлялося, що окупанти били з зенітно-ракетного комплексу С-300, але пізніше стало відомо, що росіян застосувал "Іскандери".

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 10 осіб, поранених - до 61. Серед загиблих - 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.

Вас також можуть зацікавити новини: