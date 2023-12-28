Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлено про підозру громадянину України, який, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, в липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів США. Зокрема він обіцяв вирішити питання щодо повернення бізнесмену затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі 100 тисяч доларів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України.

За даними Київської поліції, під час досудового розслідування встановлено, що фігурант у змові зі спільниками, справа яких наразі слухається у Печерському районному суді, обіцяли бізнесмену допомогти повернути вилучений на Одеській митниці вантаж цигарок, які потрапили на територію України контрабандним шляхом.

"Проте фактично відношення до ДФС зловмисник не мав та вплинути на ситуацію ніяк не міг. Нині слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі", - пояснили у поліції.

Ім'я підозрюваного не називається, проте джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про ексрозвідника Романа Червінського.

Справа Червінського - деталі

В СБУ поділились деталями скандальної справи про спробу підкупу російських пілотів і перегін ворожих винищувачів на територію України, у якій, зокрема, фігурує вже екс-розвідник Роман Червінський.

Як розповів Анатолій Буліч, ще у квітні 2022 року приватна особа, яка і вигадала ідею з перегоном російських літаків, звернулась до свого знайомого, який на той час працював в СБУ і доніс інформацію до керівництва.

"Тому ми на той час чітко вказали: проведення вказаної операції неможливе", - відповів Буліч. Однак ініціатори продовжили пошуки тих, хто допоміг би їм здійснити цю авантюру.

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