Спроба нападу на чиновника сталася вчора в Києві. Виконавці замаху підстерігали Євгена Сокура з бітами, вказала поліція.

Поліція розкрила деталі нападу на замголови Державної податкової служби Євгена Сокура, що стався вчора в Києві.

Так, за інформацією т.в.о. голови Нацполіції України Івана Вигівського, правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби України.

"Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими бітами вже направлялись у бік під’їзду, з якого повинен був вийти потерпілий. Інформацію про готування цього злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень оперативники отримали заздалегідь. І таким чином фактично врятовано життя посадовця", - сказав Вигівський.

За його словами, крім біт при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля.

"Це вказує на замовний характер злочину", - зазначив очільник Нацполіції.

Він повідомив, що зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Вони мешканці одного з регіонів, не кияни. Одразу після вчинення злочину вони затримані у порядку ст. 208 КПК України.

"Слідчі з’ясовують особу замовника цього нападу", - зауважив Вигівський.

Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Зранку стало відомо про замах на замглави ДПСУ України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев повідомив про замах на вбивство замголови Державної податкової служби Євгена Сокура. Він повідомив, що замах стався вчора о 7:50, додавши, що Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку.

За даними Гетманцева, замовники - схемщики, що втратили "бізнес".

На сайті ДПС Сокура представлено як виконуючого обов'язки заступника голови ДПСУ, він має VI ранг державного службовця.

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