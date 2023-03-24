У проросійському Telgram-каналі жителька Миколаєва поширювала інформацію про розташування у місті бойових позицій, бронетехніки та артилерії ЗСУ, а також зазначала конкретні координати.

До 11 років ув'язнення засуджено колишню співробітницю одного із підприємств оборонної сфери, яка корегувала вогонь окупантів по позиціям Збройних сил України (ЗСУ) у Миколаєві.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, жінка у травні-червні 2022 року була активною учасницею Telegram-каналу проросійської спрямованості.

Зокрема, вона поширювала там інформацію про розташування у місті бойових позицій, бронетехніки та артилерії ЗСУ, а також зазначала конкретні координати.

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"Такі дії прихильниці "руського миру" виглядають ще більш цинічними через те, що вона працює на одному із підприємств оборонної сфери. А також мешкає неподалік багатоквартирного будинку, де наприкінці червня 2022 року від ракетного обстрілу повністю зруйновано 2 поверхи. Тоді внаслідок атаки загинуло 8 людей, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили в ОГПУ.

Зазначається, що у липні 2022 року жінку було затримано та взято під варту.

Як повідомляє Служба безпеки України, відомо, що саме за наводкою цієї жінки окупанти завдали ракетних ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві, серед яких лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

54-річний жінці призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

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