На Луганщині затримали жінку, яка співпрацювала із терористами "Л/ДНР"

У Луганській області, поблизу Станиці Луганської прикордонники затримали жінку, яка перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії України.

У повідомленні йдеться, що під час огляду автомобіля, жінка помітно нервувала та агресивно реагувала на зауваження гвардійців.

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«Перевірка документів показала, що дана особа немає довідки переселенця з тимчасовою пропискою, а прописана в місті Луганськ. Громадянку В. було перевірено по базі даних «Блокпост». В ході перевірки виявлено, що вона перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями «ЛНР» та «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Затриману було передано працівникам Національної поліції Станично-Луганського ВП ГУ НП в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН раніше, поблизу Авдіївки затримали корегувальника вогню бойовиків. Затриманий терорист - місцевий житель містечка Орлівка, недалеко від Авдіївки.

Цього інформатора бойовиків СБУ вже добре знає: його затримували позаминулої зими. За даними спецслужб, за хорошу роботу на користь ворога його навіть нагородили медаллю. Проте від кримінальної відповідальності чоловіка звільнив суд.