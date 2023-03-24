Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, суд взяв їх під варту.

У Києві та Запоріжжі правоохоронці затримали двох російських агентів, один із них – інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

Як повідомляє Служба безпеки України, викрито двох агентів російської ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. За даними правоохоронців, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСб по Алтайському краю через Telegram-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

"За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів. СБУ поетапно задокументувала їхні злочинні дії", - йдеться у повідомленні.

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Так, у Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада"), суд взяв їх під варту.