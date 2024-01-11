Україна змогла самостійно перевезти понад 10 млн тонн вантажів.

Робота "зернового коридору" у Чорному морі сягнула на довоєнних показників. Про це заявив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що "зерновий коридор" працює на тих потужностях, які були в Україні до початку повномасштабної війни. Ним змогли скористатися вже 500 суден, які перевезли понад 10 млн тонн вантажів.

"Переважна більшість вантажів – це збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні", – сказав Плетенчук.

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За його словами, не варто говорити, що "зернова угода" – це альтернатива українському коридору. Адже кількість перевезених вантажів "говорить сама за себе".

Що відомо про "зернову угоду" та "український коридор"

17 липня 2023 року Москва офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди". За словами президента РФ Володимира Путіна, для відновлення угоди необхідно вивести з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключити банки до SWIFT, зняти "всі обмеження", відновити поставки запчастин для сільгосптехніки і "вирішити питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

Втім, заблокувати експорт зерна країні-агресору не вдалося. Завдяки неодноразовим ударам по російському флоту, Україна змогла використовувати Чорноморський зерновий коридор для цивільних цілей.

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