Поки КНДР постачає в Росію готові боєприпаси, Туреччина допомагає агресору сировиною для збройового пороху.

Туреччина і Китай зробили значний внесок у нарощування виробництва боєприпасів в Росії, поставляючи агресору цінну сировину для цього. Про це свідчать митні декларації, які проаналізувало видання The Moscow Times.

Зазначається, що Росія змогла істотно наростити імпорт нітроцелюлози, попри запроваджені проти неї санкції. Головними постачальниками виявилися компанії з Туреччини та Китаю.

"З урахуванням закупленої в країнах СНД бавовняної целюлози, яку можна переробити в нітроцелюлозу, за минулий рік Росія таким чином могла зробити начинку приблизно для 700 тисяч артилерійських снарядів", – пише видання.

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The Moscow Times зазначає, що Росія отримує від Туреччини близько половини всієї імпортної нітроцелюлози, тоді як від Китаю – лише близько третини.

З Туреччини російські компанії в 2023 році привезли понад 1,8 тис. тонн нітроцелюлози: 27% поставленої нітроцелюлози були вироблені в Таїланді, 6% в Німеччині, решта нібито в самій Туреччині. Але за даними статистичного сервісу ООН Сomtradе, Туреччина активно завозить нітроцелюлозу з країн Азії та Євросоюзу. Зокрема, у 2022 році майже 70% нітроцелюлози Туреччина ввезла з країн ЄС (Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія).

Однак поставки через треті країни позначилися на ціні. За даними митної бази, в 2021 році один кілограм нітроцелюлози коштував в Росії близько 2,9 долара, а в 2023 році — вже більше 4 доларів.

The Moscow Times зазначає, що власне виробництво нітроцелюлози в Росії вельми скромне, тому імпорт має велике значення.

Росія обходить санкції: останні новини

Як писав УНІАН, Росія всупереч санкціям закупила на Заході чіпів на $1 мільярд. Імпорт західних мікросхем в обхід санкцій дозволив Росії продовжити виробництво танків та іншого озброєння, включаючи ракети, які вони використовують у війні проти України.

Також ми розповідали, що Росія обходить санкції, купуючи старі деталі на маркетплейсах. Наприклад, росіяни збирають західні верстати як конструктор зі старих деталей, куплених на маркетплейсах.

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