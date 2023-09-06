Шаповалов каже, що це не нова кампанія.

У Центрі протидії дезінформації назвали новини про те, що Польща екстрадуватиме тисячі українців, які прибули в країну за підробленими документами, російським фейком.

Виконуючий обов'язки керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України Андрій Шаповалов в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив, що кількість російських фейків, спрямованих проти українсько-польських відносин, зменшилася.

"З останньої кампанії, яку ми відзначаємо, це кампанія з повернення нібито українців, які виїхали до Польщі за підробленими документами, і про те, що Польща зараз буде екстрадувати якісь тисячі, десятки тисяч українських чоловіків. В принципі, ця частина одна з тієї кампанії, яку ми відзначили вперше ще навесні минулого 2022 року. Вже тоді ця тема вкидалася", - зазначив він.

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За словами Шаповалова, тоді їм разом з польським центром стратегічних комунікацій вдалося викрити російську кампанію. Він зазначив, що росіяни періодично повертаються до таких фейкових наративів, щоб розхитати українське суспільство.

Екстрадиція українців: що відомо

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що громадян України, які купили фейкові довідки про непридатність для служби в армії, можуть понести за це відповідальність перед законом.

За його словами, українські правоохоронці можуть зробити запити на екстрадицію таких людей з практично будь-якої країни.

Нещодавно польська газета Rzeczpospolita повідомила, що з Польщі видворили українців, які нелегально переправляли людей до Європи.

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