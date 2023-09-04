Скільки людей, що опинилися в Польщі, насправді відповідали вимогам звільнення від військової служби, наразі невідомо.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації. Польща вже почала працювати над цим, пише Rzeczpospolita.

За оцінкою польської влади, до країни з початку повномасштабної війни потрапили близько 80 тисяч потенційних ухилянтів.

"Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування вильотів із прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч. Ці українці потенційно підлягають мобілізації в країні. Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення [від служби]? Невідомо", – зазначила речниця штабу прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська.

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Речник Головного управління поліції Маріуш Цярка пояснив, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме відповідний запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд", – пояснює Цярка.

Зазначається, що деякі з цих людей потрапили до Польщі через "зелений коридор". Інші могли потрапити до країни нелегально через посередників. Згідно з інформацією Rzeczpospolita, отриманою від Прикордонної служби, Польща вже видворила громадян України, які нелегально переправляли людей до Європи.

Доля ухилянтів, що виїхали за кордон

Очільник фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що люди, котрі незаконно купили довідки для ухилення від призову, будуть нести відповідальність за законом. До того ж, за його словами, ухилянтів, які виїхали за такими документами за кордон, можуть екстрадувати.

Юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савинський пояснив, що щодо ухилянтів для їхньої екстрадиції в подальшому може бути відкрито кримінальне провадження або за використання підробленої довідки, або за незаконний перетин кордону. Він також розповів, як механізм екстрадиції працюватиме на практиці.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський також повідомляв, що Київ планує притягати до відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли воювати, а сховалися за кордоном.

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