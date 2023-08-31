Ті, хто купив підробні довідки, будуть нести відповідальність згідно з законом "за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", наголосив Арахамія.

Українці, які купили фейкові довідки про непридатність, будуть нести за це відповідальність. Тих ухилянтів, що виїхали за такими документами за кордон, можуть екстрадувати.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Люди сплачували від 3 тисяч доларів до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити собі документ, який чи тимчасово не дозволяє призвати до армії, або на постійній основі, тобто за допомогою ступеню інвалідності, щоб люди взагалі не йшли до армії", – повідомив нардеп.

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За його словами, шляхом математичного аналізу можна зробити висновок, що "було витрачено десятки мільйонів доларів громадянами України на підкуп відповідних посадових осіб по всій території країни" під час повномасштабної мобілізації.

"Десь це було більшого ступеня, десь меншого, але точно можна сказати, що немає жодного регіону, в якому не було такої шаленої корупції при роботі цих органів", – зауважив нардеп.

Відповідаючи на питання про те, що буде з тими людьми, які купили фейкові довідки, Арахамія наголосив, що вони будуть нести відповідальність згідно з законом "за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації".

"Є питання, яким чином притягати (до відповідальності) людей, які вже поїхали. Вони купили ті довідки і, використовуючи ці підробні документи, виїхали за кордон. До них дотягнутися у правоохоронців зараз немає можливості. Але в нас зараз сильно посилився напрямок міжнародно-правової допомоги. У будь-якій фактично (крім Росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", – резюмував Арахамія.

Фейкові довідки про непридатність в Україні

Від початку повномасштабної війни значно зросла кількість зняття військовозобовʼязаних з обліку за рішенням військово-лікарської комісії. За словами президента Зеленського, в деяких регіонах цей показник збільшився вдесятеро, і всім зрозуміло, що це "корумповані рішення". Він наголосив на необхідності перевірити всі рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року.

Цьому передували гучні корупційні скандали в українських ТЦК. На тлі цього було оголошено про перевірку керівників всіх обласних військкоматів. Як наслідок – президент Зеленський вирішив звільнити всіх обласних воєнкомів. Їх замінять військові, які пройшли бойові дії.

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