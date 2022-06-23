Епіфаній просить Шмигаля вирішити два питання.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просить Кабінет міністрів надати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської Лаври для звершення регулярних богослужінь.

Про це йдеться у листі Епіфанія до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оприлюдненому на сайті ПЦУ.

Зокрема, предстоятель ПЦУ повідомив голові уряду, що рішенням Священного синоду 23 травня у складі Православної церкви України було засновано чоловічий монастир – Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.

У цьому зв'язку Епіфаній просить Шмигаля вирішити два питання.

"Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Монополія монастиря московського патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством", - наголошує Епіфаній.

Крім того, він просить прем’єр-міністра "знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності".

"Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій", - підсумовується у листі.

Як повідомляв УНІАН, у травні синод ПЦУ утворив у своєму складі релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".