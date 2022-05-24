Синод ухвалив рішення про заснування у межах ПЦУ нової релігійної організації "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Синод Православної церкви України утворив у своєму складі релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра".

Про це повідомили у прес-службі ПЦУ.

Таке рішення Синод ухвалив на засіданні 23 травня, враховуючи особливе значення Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, та з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату.

Синод затвердив Статут цієї організації та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної церкви.

Синод ПЦУ також просив митрополита Епіфанія звернутися до Кабінету міністрів з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада поки не планує забороняти в країні діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

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