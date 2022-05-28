Предстоятель ПЦУ стверджує, що інформація про розрив відносин УПЦ МП з патріархом Кирилом не відповідає дійсності.

Українська Православна Церква (УПЦ) Московського патріархату зберігає єдність з" вбивцею", Московським патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі інформаційного телемарафону.

"Незалежність і самостійність в управлінні церквою була оголошена ще у 1990 році, тож нічого принципово нового на вчорашньому Соборі не було проголошено. Але ще не опубліковано остаточного рішення цього Собору. Ми закликали наших колег з УПЦ МП до діалогу, і ми закликаємо до більш рішучих дій", - сказав він.

За словами Епіфанія, "все, що було оголошено у всіх ЗМІ, не відповідає дійсності".

"Мета Собору – зберегти статус-кво і змінити статус до себе українського суспільства без розриву відносин з РПЦ, з очільником Московського патріархату Гундяєвим. Але сьогодні ми чули коментарі, наприклад головного дипломата РПЦ Іларіона Алфєєва, який сказав, що єдність між РПЦ зберігається, і буде зміцнюватись. На жаль, ми побачили із рішень цього Собору, що вони надалі зберігають єдність із "вбивцею" патріархом Кирилом, який благословляє вбивати українців. При цьому, вони не відновили стосунків із Вселенським патріархом, а натомість підтвердили свої попередні рішення", - зазначив Епіфаній.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Синод УПЦ МП оголосив про повну самостійність і незалежність від московської церкви. Це випливає з рішення Собору, що відбувся в Києві, внести зміни до власного Статуту, прибравши згадки про Московський Патріархат.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні. Собор висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Було звернення до влади України та влади Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України у постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".