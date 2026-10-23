Операція довкола Олешок 'максимально складна для реалізації', - Лубінець

Угода стосовно міста передбачає декілька пунктів.

Гуманітарна операція довкола міста Олешки Херсонської області "максимально складна для реалізації" і відбуватиметься поступово. Про це у своєму відеозверненні сказав Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

"Вийшла заява Меланії Трамп про початок гуманітарної місії, про порятунок громадян, які знаходяться в Олешках. Я підтверджую цю заяву", - зазначив він.

Омбудсмена наголосив, що в рамках угоди буде забезпечено режим тиші, до Олешок буде доставлено гуманітарний вантаж, а також буде забезпечно вільне пересування цивільного населення з Олешок.

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"Операція буде відбуватися поступово. Вона максимально складна для реалізації", - підкреслив Лубінець.

Жах в Олешках

Як повідомляв УНІАН, раніше Лубінець заявив, що з тимчасово окупованої Росією Олешківської громади потрібно евакуювати близько 6 тисяч людей, серед яких орієнтовно до 200 дітей. Йдеться не лише про самі Олешки, а й про ще шість населених пунктів поблизу.

За словами жінки, якій вдалося дісталися до контрольованої Україною території, в місті немає електрики, газу чи питної води, а медична допомога надається лише на найнижчому рівні.

На вулицях Олешок лежать тіла цивільних осіб, які загинули від російських мін або дронів. Деяких з них з’їли бродячі собаки. Крім того, невідома кількість людей загинула минулої зими у своїх будинках, коли температура опустилася до 10 градусів морозу. Їхні тіла досі не прибрали.

Через гуманітарну катастрофу в Олешках віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування. Вона закликала приєднуватися до її ініціативи з вимогою негайного гуманітарного перемир’я та надання можливості евакуювати цивільних.

Згодом Білий дім заявив, що Україна та Росія за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок для евакуації цивільного населення.

Передбачається, що локальне перемир'я розпочнеться 29 жовтня. Після припинення вогню в місто буде дозволено доставляти гуманітарну допомогу, а також розпочнеться підготовка до евакуації цивільних.

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