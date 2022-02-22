Президент наголосив, що рішення Росії були ескалаційним кроком та юридичною агресією, яка дає "достатньо міцний фундамент" щодо ймовірної ескалації з боку Росії та з боку бойовиків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Це точно", - зазначив він, говорячи про введення російських військ в ОРДЛО.

За словами Зеленського, він отримав запит від Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією.

"Я зараз одразу після нашої прес-конференції буду дивитися і пропрацьовувати це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", - розповів президент.

Він наголосив, що рішення Росії були ескалаційним кроком та юридичною агресією, яка дає "достатньо міцний фундамент" щодо ймовірної ескалації з боку Росії та з боку бойовиків.

Реакція Росії

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, реагуючи на рішення України, заявив, що Москва не хоче розриву дипвідносин.

"Ми про таке рішення не думаємо, це не наш вибір", – цитує Руденка пропагандистське РИА Новости.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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