Глава МЗС України вважає, що слова Лаврова треба розглядати у контексті хибних заяв РФ про нібито підготовку Україною якоїсь наступальної операції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву міністра закордонних справ Російської Федерації про можливу евакуацію російських дипломатів з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу з Харкова, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

"Цю заяву потрібно розглядати у контексті поширюваного Росією наративу про те, що саме Україна готує якісь агресивні дії, якусь наступальну операцію. Тому вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться у "небезпеці", і вони потребують захисту. Все це зараз така гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "Хто винен?" - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не готує жодної наступальної операції.

Як свідчить стенограма на сайті МЗС РФ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 лютого у Москві заявив, що, напевно, буде радити неосновному персоналу посольства РФ в Києві на певний час повернутися у Росію.

"Евакуюють співробітників посольств, англосаксонських громадян закликають якомога швидше виїхати з України. Ми самі вже задумалися: можливо, саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників. Подивилися на їхні дії. Напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому. Не знаю, які задуми у наших англосаксонських колег. Це сумно", - заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вздовж всього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тисяч російських військових.