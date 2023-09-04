Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Рустем Умєров, який має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова, подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.

Про надходження відповідної заяви до Верховної Ради України повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Зміна очільника Міноборони - деталі

Чутки про ймовірну відставку Резнікова точаться в українському суспільстві вже кілька місяців. Резонансу вони набули кілька днів тому, коли декілька нардепів із посиланням на свої джерела повідомили, що замість Резнікова міністром оборони має стати голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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Згодом, у вечірньому зверненні 3 вересня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього тижня парламенту запропонують ухвалити відповідне кадрове рішення, звільнивши Резнікова та призначивши на його посаду Умєрова.

Зранку 4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав до Ради заяву про відставку. Він додав, що готовий відзвітувати про свою роботу.

У своїй заяві міністр також додав, що наразі вже звільнено понад 50% тимчасово окупованих Росією територій України. Він нагадав, що від його призначення на посаду Україна пройшла непростий шлях - від категоричної відмови надавати Україні стінгери до формування "авіаційної коаліції", надання сучасних танків, засобів ППО/ПРО, далекобійних ракет, бронетехніки, артилерії, РСЗВ, інших видів сучасної зброї західного зразка.

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