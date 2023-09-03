Наступного тижня парламенту запропонують ухвалити кадрове рішення.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив український лідер.

За словами Зеленського, Міноборони має очолити Рустем Умєров.

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"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він.

Зміна міністра оборони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня нардеп Ярослав Железняк анонсував плани змінити керівництво Міноборони. За його словами, Резнікова, імовірно, призначать послом до Великої Британії, а замість нього міністерство очолить голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

Як відомо, Умерова призначили у Фонд держмайна у вересні 2022 року, коли він ще був нардепом.

Сам Резніков ще після чуток про звільнення заявив, що готовий піти сам.

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