Міністр оборони України готовий відзвітувати про свою роботу.

Міністр оборони України Олексій Резніков просить Верховну Раду України прийняти його заяву про відставку.

Про це глава оборонного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", - повідомив Резніков.

Також він додав, що готовий відзвітувати про свою роботу. В соціальній мережі Резніков опублікував фото свого звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

У своїй заяві Резніков відзначив, що "уже звільнено понад 50% тимчасово окупованих Росією територій України" і що кожного дня українські захисники і захисниці просуваються вперед.

"Пройдено непростий шлях. Від категоричної відмови надавати Україні стінгери у листопаді 2021 року, коли мене тільки було призначено на посаду Міністра оборони України, до формування "авіаційної коаліції", надання сучасних танків, засобів ППО/ПРО, далекобійних ракет, бронетехніки, артилерії, РСЗВ, інших видів сучасної зброї західного зразка", - повідомив Резніков.

Зеленський підтвердив намір Резнікова звільнитися

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Цього тижня парламенту запропонують ухвалити кадрове рішення. Міноборони має очолити голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

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