Міська рада вказує на те, що російські війська продовжують обстріли територіальної громади.

Через постійні ворожі обстріли населених пунктів Херсонської громади жителів закликають евакуюватися.

Як повідомила Херсонська міська рада 24 березня, російські війська продовжують обстріли територіальної громади.

"Російські війська продовжують тероризувати нашу територіальну громаду. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів", - сказано у повідомленні.

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У МВА повідомили подробиці про можливості евакуації: у безпечніші регіони з Херсонської громади можна виїхати автобусом і потягом.

З Херсона курсують безкоштовні автобуси до Одеси, на які треба залишити заявку на каналах обласної військової адміністрації. Крім того, через день по непарних числах із Херсона ходить потяг до Хмельницького.

Ситуація в Херсоні - останні новини

24 березня російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Президент Володимир Зеленський, який 23 березня відвідав Херсонську область, заявив, що на звільненій території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані російськими окупантами.

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