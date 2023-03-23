Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті.

Президент Володимир Зеленський, який 23 березня відвідав Херсонську область, заявив, що на звільненій території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані російськими окупантами.

"Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області. Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо. Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу – по місцевій адміністрації, по будинках, по музею... Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо", – заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що на вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, і подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті.

Відео дня

"Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає. Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій", – сказав Зеленський.

Він також висловив вдячність усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла.

"Всім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, всім, хто допомагає нашим воїнам. Особливо хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений до розмінування. Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Вся Україна буде жити", – заявив президент.

Обстріли Херсонщини

Протягом доби, 21 березня, російські окупаційні війська здійснили 47 обстрілів Херсонської області. Загарбники випустили 248 снарядів з важкої артилерії. По Херсону вдарили 8 разів.

За добу 22 березня російські війська випустили по населених пунктах області 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Внаслідок ворожих атак є постраждалі, одна людина загинула.

В ніч на 23 березня росіяни вдарили по Херсонському обласному кардіологічному центру. Внаслідок обстрілу в стіні будівлі утворилася величезна діра.

Вас також можуть зацікавити новини: