Внаслідок обстрілу також виникла пожежа у складському приміщенні.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "У Херсоні – черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавням. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди", - зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, ще один постраждалий – 77-річний херсонець, який отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада "швидкої" госпіталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Відео дня

"Також російська армія обстріляла складське приміщення. Загорання швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик", - додав голова ОВА.

Ситуація в Херсоні

Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, окупанти постійно його обстрілюють, завдаючи руйнувань і людських жертв.

Тільки за минулу добу росіяни випустили по Херсонщині понад 420 снарядів. Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, російські загарбники 74 рази атакували мирні населені пункти Херсонщини та випустили понад 420 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників та БМП.

Вас також можуть зацікавити новини: