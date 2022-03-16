Дитину може супроводжувати один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав правила перетину кордону в умовах війни для дітей віком до 16 років.

Про це йдеться в Telegram-каналі ЦПД.

Дитину може супроводжувати один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.

Для виїзду в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима мають бути наявні документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон потрібна у випадку виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом. Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ООН заявили, що станом на 15 березня Україну через війну покинули вже 3 мільйони біженців. Більшість з них це жінки з дітьми.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова при цьому повідомила, що станом на 16 березня російські окупанти вбивають щонайменше 5 українських дітей щодня, загалом з 24 лютого вже загинули 103 дитини.